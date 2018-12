AEX kan uitbreken, Wall Street blijft kracht tonen

Hetzelfde kunnen we van de DAX zeggen, graag boven de 10.000 punten en dan uiteindelijk een keer doorpakken om de twijfelzone te verlaten. Dat voor wat betreft Europa, we schieten hier amper wat op in vergelijk met de indices op Wall Street dat niet ver onder hun hoogste standen ooit staan. Deels ligt het aan het verloop van de euro maar zo spectaculair is dat nu ook weer niet, de conclusie is dat Europa achter loopt op Wall Street momenteel en dat er wel een inhaalbeweging mag komen.

Deze week komen er in ieder geval nog wat cijfers van banken binnen op Wall Street zodat men al een eerste conclusie kan trekken over de verdiensten (beter of slechter dan verwacht). Volgende week volgen er dan een groot aantal bedrijven van uit de S&P 500 met kwartaalcijfers, het wordt elke dag wel uitkijken hoe de bedrijven het doen en wat ze vooral verwachten. Tot dan blijft de markt zich tot nog toe sterk houden en zoals ik al aangaf staan we niet ver van de poort tot nieuwe records op Wall Street, de cijfers kunnen daar zeker bij gaan helpen.

Hier en daar lees ik nog altijd dat de beurzen klaar zijn voor een grote terugval maar die komt er tot nog toe maar niet. In januari en begin februari was het kommer en kwel op de beurzen maar alles herpakt zich meer dan ieder had verwacht. Zeker het tempo waarmee dat plaatsvond liet hier en daar zijn sporen na, denk aan partijen die zwaar short in de markt zaten en zijn blijven zitten. Die krijgen nu de rekening gepresenteerd en moeten coveren (verplicht shorts sluiten). Aan de andere kant zijn er geen alternatieven tegenover de beurs, in Japan is de rente al negatief en hier in Europa krijgt men niks meer kwa rente. De keuze is dan ofwel geld uitgeven, of beleggen op de beurs.

Nee, een stevige daling verwacht ik nog niet zo snel of er moet iets totaal onverwachts gebeuren waar niemand rekening mee houdt. Zoiets kan altijd, denk bijvoorbeeld aan 10 mei 2010 toen de Dow Jones op een avond meer dan 1000 punten verloor. We kunnen ons natuurlijk niet bezig houden met het incalculeren van dit soort momenten, dat valt onder de noemer pech en niet voorzien. Voorlopig kijken we nog naar hogere standen op de indices en zoeken naar kleine tussentijdse correcties om dan ofwel kort short te gaan, of om bij dips te kopen...

Technisch Blok:

Als we de indices technisch bekijken dan groeit de kans op een uitbraak bij de AEX met de dag, eerst de 441-442 zone doorbreken waardoor de weg open komt te liggen richting de 443 en de 445 punten. Later komt de 447-448 en de 450 punten in beeld. Boven die zone kunnen we van een uitbraak spreken met kansen richting eerst de 460-462 en mogelijk richting de 468-470 punten. Dat ligt allemaal wel verder weg en moeten we eerst maar eens afwachten of we die weerstanden kunnen doorbreken. Daar wachten toch de lijn over de toppen samen met het 200-MA en de hoogste koersen van dit jaar. Dan bedoel ik alles tussen de 443 en de 448 punten. Steun nu bij de AEX eerst de 438 met daaronder de 434-435 en de 430 punten maar zoals het er vanmorgen voorbeurs naar uitziet staan we daar een eind boven na de opening.

Bij de DAX voorzie ik een uitbraak mogelijk richting de zware weerstand die zich rond de 10.000-10.050 punten laat zien, de voorbeurs indicatie stuwt de DAX al richting die 10.000 punten maar we zijn er nog niet. We kunnen wel weer een positieve sessie krijgen zodat we in ieder geval de recente bodems achter ons laten wat betreft deze index. Steun nu de 9750 en de 9600 punten.

Op Wall Street ook een sterk verloop, alle dalingen worden goed opgekocht zodat de S&P 500 zijn steun rond de 2045-2050 punten vast kan houden. Weerstand bij de S&P 500 nu eerst de 2070-2075 punten met later de 2100 en de 2130-2135 punten waar de hoogste koers ooit de index opwacht. De kans op een doorstoot tot die zware weerstand blijft aanwezig, ik zou zeggen nog een procent of 3-4 te gaan. Steun dus die 2045-2050 met daaronder de de 2020-2025 punten. Bij de Dow Jones hetzelfde beeld, eerste weerstand nu de 17.800 met daarboven de 18.000 en daarna de hoogste koers ooit rond de 18.300-18.350 punten. Steun duidelijk in de buurt van de 17.500 met daaronder de 17.300 en de 17.150 punten.

Zie ook de grafieken van de AEX, de DAX, de S&P 500, Dow Jones en de Brent Olie.

Trading ofwel adviesdiensten:

Euro-dollar:

De euro tikt gisteren nog de 1,145 dollar aan maar moet wel wat terug nu. Vanmorgen staat er al 1,135 dollar op de borden. Een wat lagere euro kan de beurzen in Europa wat meer grip geven waardoor we zo achter Wall Street aan kunnen hobbelen. De euro laat dus weerstand zien rond de 1,145 dollar, pas bij een uitbraak boven dat niveau voorzie ik een nieuwe impuls omhoog tot de 1,17 dollar waar onze munt eind augustus nog op terecht kwam. Steun nu die 1,135 met daaronder de 1,125 dollar. Later volgt de 1,105 dollar maar dat ligt een behoorlijk eind onder de huidige eurokoers. Eerst maar eens de 1,135 en de 1,125 dollar in de gaten houden ...

Brent olie:

De olie breekt duidelijk uit nu, boven de 42,5 dollar en verder richting de volgende weerstand die zich rond de 46-46,5 dollar bevindt. De olie zit duidelijk in een opgaande beweging en laat zo de bodem rond de 27-28 dollar achter zich. Doel kan zelfs rond de 50 dollar uitkomen waardoor we dan bijna een verdubbeling zien vanaf die bodem die op 20 januari werd gezet. Steun nu de 42,5 dollar ofwel de weerstand waar we deze week boven zijn uitgebroken. Later de 40-41 dollar en de 38 dollar als steun. Vanmiddag krijgen we weer de voorraden uit de VS binnen, dat kan in ieder geval voor beweging zorgen. Wie weet wordt die volgende weerstand al getest later op de dag, het gaat inderdaad allemaal heel snel, kan ook niet anders met vrijdag een stijging van 6% en gisteren daar weer 4% bovenop. Vanmorgen een klein tikje terug op de run omhoog van gisteren maar dat kan een aanloop worden op meer. De sterke dag kwam er vooral door dat Rusland nu aangaf het eens te zijn over een productievermindering, er worden dan minder vaten opgepompt. Ook zien we dat China 13% meer olie importeerde in de maand maart, dat lezen we uit de cijfers die de afgelopen nacht werden gepubliceerd.

Guy Boscart

Market Timer & Technisch Analist

Oprichter en eigenaar van de beurswebsite www.usmarktes.nl