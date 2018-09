'Hogere opening Europese beurzen'

De hoofdgraadmeter van de Amsterdamse beurs sloot dinsdag 0,7 procent hoger op 439,50 punten en de MidKap daalde 0,3 procent tot 677,28 punten. De graadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt wonnen tot 0,8 procent.

Woensdag worden in de Verenigde Staten cijfers over de olievoorraden bekendgemaakt door het energiebureau EIA. ,,Mochten deze een forse toename laten zien, zullen de olieprijzen kortstondig worden gedrukt'', voorspelt IG Markets. Het American Petroleum Institute (API) maakte dinsdag bekend dat de voorraden vorige week aanzwollen met 6,2 miljoen vaten, veel meer dan in de markt werd verwacht. Na die cijfers daalden de olieprijzen even om vervolgens weer op te lopen.

Tempo

Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de export van het land in maart voor het eerst in negen maanden is gestegen en wel in het hoogste tempo in ruim een jaar tijd. De aantrekkende export is een opsteker voor China en kan bijdragen aan een sterkere economische vooruitgang in het eerste kwartaal. Vrijdag komt een voorlopige raming naar buiten over de economie van China. Economen voorspellen gemiddeld een groei van 6,7 procent.

Beleggers op de Nederlandse markt moeten het woensdag stellen met een nagenoeg lege agenda. In de VS wordt het Beige Book gepresenteerd, een statusrapportage over de Amerikaanse economie. Donderdag begint ook op het Damrak het nieuwe cijferseizoen. Was- en voedingsmiddelenconcern Unilever komt als eerste hoofdfonds met cijfers over het eerste kwartaal.

Goedkoper

Amerikaanse olie werd verhandeld voor 41,41 dollar per vat, een daling van 1,8 procent ten opzichte van dinsdag. Brentolie werd 1,7 procent goedkoper op 43,95 dollar per vat.

De euro werd voor 1,1358 dollar verhandeld, tegen 1,1399 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.