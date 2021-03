Column: we krijgen straks de rekening van politieke bestedingsdrift

Veel politieke partijen willen meer investeren in de zorg. De SP spant daarbij de kroon. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

De VVD trekt €3 miljard extra uit voor Defensie, voor extra materieel en personeel. Het CDA steekt €1,4 miljard in hogere lonen voor verpleegkundigen. D66 besteedt €7,4 miljard extra aan onderwijs, onder meer om de werkdruk te verminderen. GL schuift €7,6 miljard naar sociale zekerheid door kinderopvang gratis te maken en uitkeringen te verhogen. De SP plust de zorgbegroting met €14,6 miljard op, door het eigen risico af te schaffen en het basispakket te vergroten. De PvdA steekt €8 miljard extra in het onderwijs, de helft is bestemd voor compensatie van studenten in het leenstelsel.