Overname Nederlandse scooterbouwer bittere noodzaak door corona

Etergo wordt Indiaas, maar dat gaat niet van harte.

Amsterdam - De uitbraak van het coronacirus heeft de Amsterdamse start-up Etergo in de armen gedreven van het Indiase Ola Electric. En dat na vijf jaar werken aan een elektrische scooter die een ’Tesla op twee wielen’ moest worden. Mede-oprichter Bart Jacobsz Rosier is eerlijk: „Dit is niet wat we ons ervan hadden voorgesteld.”