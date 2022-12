Twitter was vannacht even stuk

Vanaf kwart over vier Nederlandse tijd kregen veel twitteraars de enkele uren lang de boodschap te zien ’er is iets verkeerd gegaan, maar zit er niet over in’. Ongeveer twee uur later leek de storing voorbij.

In Amerikaanse media werd direct verband gelegd met de golf van ontslagen bij Twitter na de aankoop door Elon Musk voor $44 miljard. Daarbij zouden ook veel it’ers, die er onder andere voor zorgen dat het systeem stabiel blijft, het bedrijf hebben verlaten. De storing trof mensen die via hun laptop of pc wilden inloggen, maar ook gebruikers van de mobiele app.

Musk zelf liet in een tweet zelf weten geen last te hebben van de storing. ’Bij mij werkt het’, berichtte hij. Zonder verder in te gaan op de storingen berichtte Twitter later dat er aanpassingen in het systemen waren verricht waardoor het platform voortaan sneller zou moeten aanvoelen.