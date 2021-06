’Kinderopvang te duur en te ingewikkeld’

Uit hun onderzoek naar de kinderopvang blijkt dat bijna 70% van de werkende ouders gratis kinderopvang willen. Zij vinden de huidige opvang te duur en het systeem van de kinderopvangtoeslag veel te ingewikkeld.

Van de ondervraagden ervaart 40% de Belastingdienst als een drempel bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Een op de drie ouders geeft aan meer uren te gaan werken als hun kinderen gratis kinderopvang konden krijgen.

Kwaliteit

„Dit onderzoek maakt duidelijk dat het tijd is voor een nieuw opvangstelsel”, meent Judy Hoffer van het dagelijks bestuur van FNV. „De huidige organisatie van kinderopvang vormt een blokkade voor ouders om meer uren te werken en draagt er aan bij dat driekwart van de vrouwen in deeltijd werkt en niet economisch zelfstandig is.”

De FNV stelt voor om gratis kinderopvang te betalen uit de algemene middelen. Kinderopvang wordt gezien als een voorziening die positief is voor de ontwikkeling van het kind, dus daarmee is het een basisvoorziening en een overheidstaak, zo stelt de FNV. De kinderopvang wordt nu grofweg voor een derde betaald van belastinggeld, een derde door de werkgevers en nog eens een derde door de ouders. Daarmee is de kinderopvang volgens de vakbond al behoorlijk publiek gefinancierd. De Sociaal-Economische Raad (SER) komt komende donderdag met een advies over hoe het kinderopvangstelsel hervormd en gefinancierd moet worden.

In de knel

Volgens de Stichting Voor Werkende Ouders zijn tweeverdieners in 20% van hun inkomen kwijt aan de kinderopvang. Daarnaast komen ouders in de knel door de huidige schooltijden en vakanties in combinatie met hun werk.

„Een nieuw stelsel is dus nodig om ouders te ontzorgen, ontwikkelingskansen voor kinderen te vergroten en ouders de ruimte te bieden om meer te gaan werken”, zegt Marjet Winsemius van Stichting Voor Werkende Ouders.

Ouders blijken wel tevreden over de kwaliteit van de kinderopvang. Slechts 3% vindt de kwaliteit ontoereikend. In totaal 87% van de ouders vindt kinderopvang belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.