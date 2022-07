Aantal huurders met betalingsachterstand neemt toe

Daarmee dreigt een jarenlange trend van steeds minder huurachterstanden en huisuitzettingen omgebogen te worden. Ook vorig jaar nog daalde de totale huurachterstand naar €205 miljoen van €226 miljoen een jaar eerder. Die huurachterstand werd veroorzaakt door zo’n 113.000 huurders. Eind 2020 ging het nog om iets meer dan 150.000 huurders die een betalingsachterstand hadden.

Uitzetting

Vorig jaar werden 1400 huurders hun huis uit gezet. Dat is meer dan een halvering in drie jaar tijd, want in 2018 ging het nog om 3000 gevallen per jaar. In bijna 60% van de gevallen is een huurachterstand de oorzaak van uitzetting. Een woningcorporatie kan huurders ook uitzetten vanwege overlast, drugsbezit of -handel en illegale onderverhuur.

Aedes en de corporaties zeggen zich zorgen te maken over de toename in de eerste maanden van dit jaar, ook al is die te verklaren met de slechtere economische omstandigheden, met name de hoge inflatie. Ook zijn ze bang dat de toename in de tweede helft van het jaar doorzet, maar tegelijkertijd houden ze daar al rekening mee. Een deel van de corporaties heeft naar eigen zeggen dit jaar al nieuw beleid ontwikkeld om betalingsproblemen tegen te gaan en een deel is van plan dat ook te doen. De corporaties bieden bijvoorbeeld budgetcoaches aan. Ook kunnen ze automatische incasso’s tijdelijk stopzetten.

Huurverlaging

Bovendien blijven corporaties inzetten op het voorkomen van huurachterstanden door snel contact op te nemen met huurders. Verder zijn afspraken gemaakt om de huurstijging beperkt te houden en voor de laagste inkomens de huur zelfs eenmalig te verlagen. Wel stelt Aedes dat de ontwikkeling van inkomens en prijzen een grotere invloed hebben op huurachterstanden dan de huurstijging. Het kabinet heeft bij beleid daaromtrent „een grote verantwoordelijkheid”, stelt de corporatiekoepel.

De Woonbond laat weten zich ook zorgen te maken over de oplopende huurachterstanden. Directeur Zeno Winkels hekelt daarom de plannen van minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting om de huursubsidie op de schop te nemen. „Huurders korten op de huurtoeslag, terwijl de huurachterstand weer toeneemt, en mensen hun vaste lasten fors zien oplopen, is een heel slecht idee.”