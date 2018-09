Meerstadt legt ook commissariaat Bols neer

,,Ik wil hiermee voorkomen dat Lucas Bols nadelige effecten ondervindt'', liet Meerstadt in een verklaring weten. Hij benadrukte dat hij zelf heeft besloten zijn commissariaten neer te leggen. ,,Door Lucas Bols noch door ABN AMRO is druk uitgeoefend om af te treden. Dit is mijn keus in het belang van de onderneming.''

Trouw en het Financieele Dagblad (FD) onthulden donderdag dat Meerstadt mogelijk betrokken is of was bij een brievenbusfirma op de Maagdeneilanden. Dat zou blijken uit de gelekte administratie van Mossack Fonseca, een Panamees bedrijfje dat particulieren en bedrijven helpt bij het opzetten van offshoreconstructies.

ABN AMRO

Een dag eerder had ABN AMRO al aangegeven dat Meerstadt zijn termijn als commissaris niet zou uitzitten. Hij zou aanvankelijk later dit jaar afzwaaien, maar besloot er meteen de brui aan te geven toen zijn aanstaande vertrek plotseling in verband werd gebracht met wat bekend is komen te staan als de Panama Papers.

Meerstadt werd vooral bekend als topman van de Nederlandse Spoorwegen. Hij bekleedde die functie vanaf 2009, maar maakte ook daar de klus niet af. Hij trad in oktober 2013 vervroegd af naar aanleiding van het debacle rond de hogesnelheidstrein Fyra.