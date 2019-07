Chipfabrikant AMD omlaag in nabeurshandel

AMD verwacht in de lopende periode zo'n 1,8 miljard dollar aan opbrengsten, waar analisten in doorsnee op 1,9 miljard dollar hadden gerekend. Volgens het bedrijf is sprake van tegenvallende orders voor consolechips van Microsoft en Sony, de bedrijven achter de Xbox en Playstation. Voor heel 2019 zou een omzetgroei tussen de 4 en 6 procent nog haalbaar moeten zijn, terwijl het bedrijf eerder op zo'n 8 tot 9 procent groei rekende.

In het tweede kwartaal liep de omzet op jaarbasis met 13 procent terug tot 1,5 miljard dollar. Onder de streep bleef 35 miljoen dollar over, tegen 116 miljoen dollar winst in dezelfde periode vorig jaar. De brutomarge ging wel omhoog, van 37 naar 41 procent.