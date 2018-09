'Verizon wil webactiviteiten Yahoo overnemen'

Het ooit toonaangevende internetbedrijf Yahoo kondigde eerder dit jaar aan alle alternatieven voor zijn toekomst te bekijken, inclusief de verkoop van de internetactiviteiten. Pogingen om het bedrijf te hervormen en de resultaten te verbeteren liepen de afgelopen jaren op niets uit. Er zou nu een verkoopproces in gang zijn gezet waarbij partijen voor 11 april een eerste bod op tafel moeten leggen.

Ook Google zou overwegen een bod uit te brengen. Andere potentiële geïnteresseerden als telecombedrijf AT&T en kabelbedrijf Comcast zouden al besloten hebben niet mee te doen aan de strijd.

Eind februari werd al gemeld dat tijdschriftenconcern Time Inc zich had aangesloten bij de rij bedrijven die dingen naar de hand van Yahoo. Die wil zijn internetactiviteiten afsplitsen van zijn grote belang in het Chinese Alibaba.