Goud blinkt voor belegger die miljarden aan hypotheekbubbel verdiende

Financieel

Uitblinker Prosus houdt schade beperkt voor AEX

De Amsterdamse beurs is dinsdag met licht verlies gesloten. Na de recordreeks voor de AEX namen beleggers gas terug in reactie op het bericht dat de inflatie in de eurozone stevig was opgelopen. Techinvesteerder Prosus en biotechbedrijf Galapagos waren niettemin in trek bij beleggers.