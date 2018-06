'AEX onder de 430, Wall Street draait'

Een slechte dag wat betreft de beurzen hier in Europa gisteren met de AEX onder de 430 punten op slotbasis terwijl de DAX dicht bij de 9500 punten uitkwam. Wall Street zakt voor het eerst sinds lange tijd ook verder door maar de indices daar hebben een sterkere conditie blijkt nog maar weer eens.

De Dow Jones en de S&P 500 geven in vergelijking met Europa amper wat toe naar beneden toe. Dat kan nog wel komen, maar dan hebben we op Wall Street wel eerst een sessie nodig die er stevig in hakt met een hoog volume.

Kleine correctie

Procentueel valt alles daar enorm mee, er kan bij een correctie nog net geen procent van de indices af. We kunnen er een paar argumenten bij plaatsen zoals bijvoorbeeld de dollar die minder sterk wordt en ook de opvallende sector rotatie die zich telkens weer voordoet.

Daardoor wordt het met de dag duidelijker dat er meer zaken samen zullen moeten vallen om de draai op Wall Street definitief te krijgen. Tot dan hebben de computer gestuurde algoritmes het commando en kan alles op laag volume zijn gang gaan.

Op Wall Street merkt u telkens weer dat emoties nagenoeg zijn uitgesloten en dat meer dan 85% computer gestuurd wordt. Hier in Europa zijn we nog lang niet op dat punt aanbeland, daarom zijn de bewegingen hier ook veel heftiger hetgeen de afgelopen dagen nog maar eens duidelijk werd.

Hoogtepunten

Veel nieuws was er niet, wel een paar economische cijfers op Wall Street maar die deden vrijwel niets met het verloop van de koersen daarna. Deze week volgen er nog een paar momenten waar belangrijke topmensen vanuit de centrale banken aan het woord komen waaronder Yellen die samen met vorige FED voorzitters Bernanke, Greenspan en Volcker in een soort Forum bij elkaar zitten, dat kan voor wat uitspraken zorgen denk ik.

Verder komt ook Draghi nog met een babbel deze week. Daarnaast wachten de markten op de kwartaalcijfers, de eerste van 2016 en die zullen volgende week gestaag binnen beginnen te druppelen.

Technisch Blok:

De AEX zakt verder door en komt zo op slotbasis voor het eerst sinds 29 februari onder de 430 punten terecht. Een zwak teken met nu eerst het 50-daags gemiddelde als doel, dat wacht rond de 425 punten.

Later volgt de 420-422 punten als doelzone, dat kan snel bereikt worden nu de kracht omlaag weer toeneemt. Steun dus de 425 met daaronder de 420-422 punten. Weerstand de 430 met daarboven de 433 en de 439-440 punten.

De zware weerstand wacht nu rond de 443-445 punten. Bij de DAX ziet het er nog minder goed uit sinds gisteren, steun nu de 9500 punten met daaronder de 9320 punten als mogelijk richtpunt. Die 9320 punten kennen we maar al te goed als steun, vorig jaar in augustus en eind september werd daar een bodem gezet.

Stevige steun

Ook in januari kon de DAX daar een bodem maken, een stevige steun wacht er daar als we naar de grafiek kijken. Weerstand nu eerst de 9650 met daarna de 9750, de 9850 en de 10.000-10.050 punten.

De Dow Jones zakt voor het eerst sinds de eerste week in maart met meer dan 100 punten en lijkt op zoek naar een hertest van het 200-daags gemiddelde dat rond de 17.120 punten uitkomt.

Tussendoor wel nog een steun rond de 17.400 en de 17.200 punten. Weerstand voor de Dow Jones nu eerst de 17.800 en de 18.350 punten waar de top ofwel de All Time High wacht.

Bij de S&P 500 een beetje hetzelfde verloop, steun het 200-daags gemiddelde dat rond de 2015 punten uitkomt, eerder zien we de 2025-2030 nog als steun bij de S&P 500. Weerstand nu eerst de 2070-2075 punten met daarboven de 2100 en de 2130-2135 punten waar de All Time High wacht.

Zie ook de grafieken van de AEX, de DAX, de S&P 500, Dow Jones en de Brent Olie.

Euro-dollar:

De euro beweegt momenteel tussen de 1,135 en de 1,14 dollar, aan de bovenkant nog weerstand rond de 1,145 dollar terwijl de steun wacht rond de 1,125 dollar. Er komt wat meer rust bij de euro nu, ofwel de dollar stabiliseert zich wat na de behoorlijke terugval van de Amerikaanse munt.

De harde lijnen liggen nu bij de 1,105 dollar naar beneden en de 1,17 dollar naar boven toe. Die 1,17 dollar is de top van eind augustus vorig jaar, toen werd die stand bereikt na de stevige daling op de beurzen, naar boven toe blijft het daardoor een richtpunt en is het mogelijk dat bij een piek deze weerstand weer wordt aangetikt.

De range van de afgelopen dagen houden we in ieder geval aan als richtpunten voor de korte steun en weerstand, tussen die 1,135 en de 1,14 dollar.

Brent olie:

De olie zakt terug tot de steun net onder de 38 dollar en draait vanaf daar, nu is het afwachten of de olie zich kan herpakken richting de 40 of 42,5 dollar waar de zware weerstand wacht.

De forse bewegingen van meer dan 5% blijven achterwege momenteel, er lijkt wat rust te komen bij de olieprijs. Toch opletten nu voor een daling onder de 37,5 dollar want dan kan alles opnieuw beginnen na de forse opleving vanaf de bodems die we begin februari hebben staan.

De steunlijn blijft technisch bekeken belangrijk nu, als die breekt verwacht ik snel de 35 dollar en lager. Vanmiddag krijgen we rond 16:30 de voorraden uit de VS, altijd belangrijk voor het koersverloop van de olie.

We zijn dus benieuwd wat dat kan brengen, hoe dan ook is het een belangrijke dag voor wat betreft de olieprijs.

Guy Boscart

Market Timer & Technisch Analist