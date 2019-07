Het sentiment in Amerika bepaalt voor een aanzienlijk deel de stemming in Europa. Ⓒ AFP AEX 580.08 %

Amsterdam - Na de euforie en daarna de teleurstelling over het rentebesluit van de Europese Centrale Bank is het komende week de beurt aan de Fed, de Amerikaanse centrale bank. Gaat die de rente zoals verwacht verlagen, of komt er een verrassing nu de Amerikaanse economie nog altijd boven verwachting groeit?