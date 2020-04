H&M verwacht verlies vanwege sluitingen winkels door virus

De opbrengsten gingen in maart met 46 procent omlaag. Behalve gesloten winkels, is de vraag naar kleding, sieraden en woonaccessoires momenteel "zwak", stelt H&M. In China, waar de piek van de pandemie inmiddels voorbij lijkt, gaan de winkels langzamerhand weer open en verloopt het herstel "gestaag".

Onlineverkopen lieten in maart wel een opleving zien, met een stijging op jaarbasis van 17 procent. Al met al concludeert de winkelketen dat het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar in belangrijke mate negatief geraakt zal zijn door de pandemie.

H&M zoekt naar manieren om kosten te besparen. Het dividend wordt geschrapt en hogere management is bereid om 20 procent van het salaris in te leveren. De winkelketen kijkt ook naar de mogelijkheid om tijdelijk personeel te ontslaan. Verder worden de inkopen verminderd.

Ook is H&M in gesprek met zijn verhuurders over een coulanceregeling. Het Financieele Dagblad meldde eerder dat H&M in Nederland tijdelijk huurkorting of opschorting van de huur heeft geëist.

In het eerste kwartaal tot en met februari gingen de zaken nog relatief goed bij H&M. De omzet dikte aan met 8 procent tot bijna 55 miljard Zweedse kroon. Dat is omgerekend 5 miljard euro. Onder de streep resteerde een winst van 176 miljoen euro.