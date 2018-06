Toezichthouder neemt meer tijd voor Altice

In maart werd gemeld dat Altice toezichthouders in New York heeft beloofd te investeren in de lokale netwerken na de overname van Cablevision. Met de belofte van betere infrastructuur en hogere internetsnelheden hoopt de kabelexploitant goedkeuring te krijgen voor de transactie.

Het in Amsterdam genoteerde Altice beloofde ook 15 tot 25 procent van besparingen die door de overname ontstaan door te geven aan plaatselijke klanten. De New York Public Service Commission stelde eerder voor om zeker de helft van de besparingen door te laten werken in lagere prijzen. Het bedrijf ging ook niet in op het verzoek van een baangarantie voor vijf jaar voor medewerkers van de klantenservice van Cablevision.

Altice kondigde de overname van het Amerikaanse bedrijf in september 2015 aan. De totale overnamesom is 17,7 miljard dollar. Het bedrijf kan afzien van de deal als het te duur wordt om toestemming te krijgen in New York. Volgens analisten is dat echter onwaarschijnlijk.