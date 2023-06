Beursblog: ’Goedkeuring schuldendeal VS helpt AEX bij herstel’

De AEX is donderdag bij de start van de nieuwe maand naar verwachting op weg naar herstel. Beleggers schudden de terughoudendheid in voorgaande dagen waarschijnlijk van zich af geholpen door de opluchting dat de Amerikaanse schuldendeal goedgekeurd is in het Huis van Afgevaardigden.