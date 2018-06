'Twitter gaat wedstrijden NFL streamen'

Behalve Twitter zouden ook andere bedrijven als Verizon, Yahoo en Amazon een gooi hebben gedaan naar de uitzendrechten van 'Thursday Night Football'. Facebook trok zich eerder al terug uit de biedingsstrijd. Opvallend detail is dat Anthony Noto, de huidige financieel directeur van Twitter, tussen 2008 en 2010 dezelfde rol bekleedde bij de NFL.

Steeds meer huishoudens kijken wedstrijden online in plaats van via tv. Sinds vorig jaar biedt Twitter al dagelijks video's en andere content van de NFL aan fans.

In februari maakte de Football-organisatie bekend de uitzendrechten voor wedstrijden te verdelen tussen omroepen CBS en NBC. Voor de onlinerechten liepen destijds al gesprekken met potentiële partijen. Volgens The Wall Street Journal ontvangt de NFL voor de uitzendrechten van tien wedstrijden in 2016 en 2017 in totaal 450 miljoen dollar.