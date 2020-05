1 op 10 mkb’ers ontvangt €4000 aan steun

.

In totaal heeft ruim een kwart van de 580.000 mkb-bedrijven in de getroffen bedrijfstakken aanspraak gemaakt op de regeling. Dit is 9% van alle mkb-bedrijven. De bedrijven die 9% van het mkb vertegenwoordigen zijn goed voor 18% van alle banen van werknemers en voor 7% van de totale omzet van het midden- en kleinbedrijf.

Binnen de horeca waren restaurants en cafés de deelbranches met de hoogste percentages bedrijven die gebruik maakten van deze regeling. Van de restaurants had 86% op 15 mei gebruikgemaakt van de regeling, van de cafés 81%. Andere bedrijfstakken waar meer dan drie kwart van de bedrijven een uitkering kreeg toegekend, waren bijvoorbeeld winkels in dames-, heren- of onderkleding, kermisattracties en taxivervoer.

Toetsing

Dat het geld naar de bedrijven is overgemaakt, betekent niet automatisch dat ze het mogen houden. De toetsing vindt achteraf plaats. „Met de eerste terugvorderingen zijn we al bezig”, laat een woordvoerder van de RVO weten. „Het gaat om kleine aantallen.” Om voor de TOGS-regeling in aanmerking te komen moet een ondernemer een omzetverlies verwachten van minimaal €4000 van half maart tot half juni. Voor kleine ondernemers kan dit lastig in te schatten zijn. Bij terugvordering hoeft dan ook niet altijd sprake te zijn van fraude.