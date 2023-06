Premium Het beste van De Telegraaf

Met vingergebaren navigeer je door schermen heen Apple-bril vermengt realiteit met virtuele wereld: zitten we wel op zo’n gadget te wachten?

Door Chris Broesder Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / AFP

Bijna alles wat Apple aanraakt verandert in goud. Toch zijn de meningen verdeeld over Apples keuze om een zogeheten mixed reality-bril uit te brengen, terwijl de verkoopcijfers van soortgelijke producten niet best zijn. Ook binnen de eigen gelederen. Toch denken veel experts na de presentatie van maandag: als één fabrikant dit kan laten slagen, is het Apple.