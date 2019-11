Takeaway zet bod op Just Eat voort

De aanscherping moet aandeelhouders van Just Eat meer zekerheid geven over de deal. Het bestuur van Just Eat laat weten achter het bod van Takeaway te staan.

Het bestuur van het in Amsterdam genoteerde Takeaway benadrukt opnieuw ervan overtuigd te zijn dat het voorstel de beste optie is voor investeerders van zowel Takeaway als Just Eat. Het bod zou ook superieur zijn aan het inmiddels afgewezen voorstel van techinvesteerder Prosus op Just Eat.