Oekraïne voor opsplitsing staatsgasbedrijf

Ⓒ EPA

KIEV (ANP/RTR) - Het parlement in Oekraïne heeft in meerderheid ingestemd met de opsplitsing van staatsgasbedrijf Naftogaz. Door de divisie die gaat over de gasdoorvoer op eigen benen te zetten, hoopt het land zijn positie in de onderhandelingen over het transport van gas tussen Rusland en de Europese Unie te verstevigen.