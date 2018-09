'Stappen Philips richting beursgang lichttak'

Dat meldde persbureau Bloomberg maandag op gezag van ingewijden.

Citigroup, ING, Morgan Stanley en Société Générale zouden zijn benoemd als 'joint bookrunners'.

Ook voor ABN AMRO en Rabobank is volgens Bloomberg een rol weggelegd bij de definitieve opsplitsing van Philips in een verlichtingsbedrijf en een producent van gezondheidstechnologie.

Het technologieconcern is van plan de lichtdivisie nog in de eerste helft van dit jaar te verzelfstandigen. Hoewel een beursgang steeds het basisscenario is geweest, zou daarnaast nog altijd gekeken worden naar de mogelijkheid om het bedrijfsonderdeel via een veiling van de hand te doen.