Meer omzet en winst voor Reesink

Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en amortisatie (ebitda) kwam over heel 2015 uit op 30,8 miljoen euro. Dat is 10 procent meer dan in 2014. De nettowinst steeg op jaarbasis met ruim een kwart tot 11,2 miljoen euro. Het betreft definitieve cijfers die overeenkomen met de voorlopige resultaten die in februari werden gepubliceerd.

Reesink staat op het punt te worden overgenomen door Gilde voor 101 euro per aandeel in contanten. Omdat die biedprijs inclusief dividend is, zal het bedrijf bij de aandeelhoudersvergadering op 25 mei geen winstuitkering voorstellen.