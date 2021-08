Financieel directeur Volksbank vangt bot voor miljoenen na ontslag

De rechter concludeerde dat er niets is gebleken van herhaalde pesterijen tegen chief financial officer (cfo) Pieter Veuger, die vorig jaar al na een half jaar werd ontslagen bij De Volksbank. „Er zal van enige animositeit sprake zijn geweest”, staat in het vonnis. Maar: „De poging van de raad van commissarissen, om Veuger ervan te doordringen dat hij de tijd moest nemen om in zijn nieuwe rol te groeien, heeft hem niet tot meer prudentie aangezet.”

Veuger kwam op 1 januari 2020 in dienst bij het moederbedrijf van onder meer SNS, ASN en RegioBank. Na iets meer dan een half jaar later moest hij alweer het veld ruimen vanwege een verziekte werksfeer.

Aanvankelijk oordeelde een rechter dat Veuger terecht was ontslagen. Vervolgens vond het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat De Volksbank de voormalige cfo langer door moest betalen, omdat hij zich op het opzegverbod tijdens ziekte kon beroepen. Maar via een bodemprocedure bij de rechtbank in Utrecht vangt Veuger nu bod voor een vergoeding van €2,8 miljoen.

De Volksbank raakte in een jaar tijd drie directieleden kwijt. Nadat ceo Maurice Oostendorp een jaar geleden met pensioen ging en Veuger werd ontslagen, stapte operating officer Mirjam Verhoeven uit onvrede op. Een rapport sprak vervolgens van pestgedrag in de top van de staatsbank, hoewel dit niet structureel zou zijn. In maart maakte president-commissaris Jan van Rutte zijn vroegtijdig vertrek bekend.