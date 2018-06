KPN neemt RoutIT volledig over

KPN stapte in 2012 in bij RoutIT, een leverancier van ICT-oplossingen voor het midden- en kleinbedrijf, met de optie om op termijn het resterende belang over te kunnen nemen. RoutIT wordt sindsdien volledig geconsolideerd in de financiële rapportage van KPN.

De onderneming bedient ruim 100.000 mkb-klanten via 1500 lokale partners. Het in Ede gevestigde bedrijf, dat onder de eigen naam blijft opereren, heeft circa honderd medewerkers in dienst. In 2015 werd een omzet van 90 miljoen euro in de boeken gezet.