’Overnames kunnen biotechsector een boost geven’

BioNTech moet het nu vooral van herhaalprikken hebben

Het Duitse BioNTech is een beurslieveling dankzij de ontwikkeling van een effectief coronavaccin, op de markt gebracht samen met Pfizer. Of er op korte termijn nog veel meer rek in de aandelenkoers zit, is vooral afhankelijk van de vraag in hoeverre landen tot herhaalprikken overgaan.