Fugro maakt meters voor kust Schotland

De gegevens die Fugro verzamelde worden gebruikt bij het definitieve ontwerp en de plaatsing van de funderingen van de windmolens. De volledige opbouw van het windmolenpark staat gepland voor eind 2017 of begin 2018. Een besluit over de investering wordt later dit jaar verwacht.

Het windmolenproject is een samenwerking tussen energiereus Vattenfall en Aberdeen Renewable Energy Group (Areg). Financiële details over de opdracht werden niet bekendgemaakt.