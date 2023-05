Premium Het beste van De Telegraaf

Huis in India ten spijt, immigrant heeft geen recht op expat-belastingkorting

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

De man had dan wel een huis in Delhi, dat betekent nog niet dat hij er ook woonde. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Als bedrijven hoogopgeleide werknemers uit het buitenland aantrekken komen die in aanmerking voor de 30%-regeling. Zij hoeven de eerste vijf jaar over 30% van hun inkomen geen belasting te betalen. Dat is omdat zij vaak hoge kosten maken om in Nederland te gaan wonen. Een Indiase man die voor een masterstudie naar Nederland kwam, hier bleef hangen en een baan vond, heeft echter geen recht op dit belastingvoordeel.