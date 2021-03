Jeep-maker Stellantis sluit fabrieken door tekort aan chips

Dat meld Stellantis zelf, voortgekomen uit de fusie die half februari tussen PSA Group en Fiat Chrysler Automobiles werd beklonken.

De fabrieken van het Italiaans-Amerikaanse concern staan in Illinois en Michigan, een in Mexico en twee in Ontario in Canada, aldus Stellantis vrijdagavond in een verklaring.

Die productielijnen bouwen onder meer de populaire Ram 1500 pick-ups, de Jeep-series en Dodge- en Chrysler-auto’s.

De fabrieken van het concern, met een zetel in het Fiat-Chryslergebouw op Schiphol, zullen tot begin of half april gesloten zijn, aldus het in Nederland belastingplichtige autoconcern.

Vrijdag meldden het Amerikaanse Ford en de Chinese batterijautomaker Nio eveneens hun productielijnen noodgedwongen stil te leggen.