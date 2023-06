Premium Het beste van De Telegraaf

Onterecht ontslag komt ambassade duur te staan: dwangsom €1000 per dag

Door Marlou Visser

De ambassade van de Verenigde Arabische Emiraten, ten tijde van een demonstratie door Ethiopiërs en Eritreeërs in 2021. Ⓒ ANP / Dirk Hol

Amsterdam - Werknemers zijn in Nederland goed beschermd. Dat is voor ambassades van andere landen soms even wennen. De ambassade van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) wilde van een vrouwelijke werknemer af, maar daar steken rechters een stokje voor.