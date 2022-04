Randstad profiteert van krappe arbeidsmarkt

Bedrijven kloppen steeds vaker bij Randstad aan om aan nieuwe werknemers te komen, of het nu om tijdelijke of vaste contracten gaat. Omdat de arbeidsmarkt bijna overal krapper wordt, besteden ze de zoektocht naar personeel uit. Dat gebeurt niet alleen in Nederland. Ook in de rest van Europa, Noord-Amerika en Australië en Nieuw-Zeeland doet Randstad goede zaken, vooral omdat het concern ook meer voor zijn diensten in rekening kan brengen.

Volgens van ’t Noordende, die voor het eerst als ceo de cijfers presenteert, was er de afgelopen drie maanden sprake van een recordaantal vaste banen dat via Randstad werd ingevuld. Dat gebeurt steeds vaker met behulp van de enorme databestanden die het concern heeft opgebouwd.