Nikkei sluit lager door coronazorgen

De Nikkei in Tokio ging 0,5 procent lager het weekeinde in op 25.385,87 punten. De Japanse hoofdindex won deze week ruim 4 procent dankzij het positieve nieuws over het coronavaccin van Pfizer. De Japanse luchtvaartmaatschappijen stonden onder druk door de vrees voor meer reisbeperkingen om het virus in te dammen. ANA Holdings zakte 4,8 procent en Japan Airlines verloor bijna 2 procent. Ook de spoorwegbedrijven moesten het ontgelden. Nissan was een positieve uitschieter met een winst van 8,8 procent. De Japanse automaker verwacht dit jaar minder verlies te lijden dan eerder werd gevreesd.

Ook de andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen overwegend omlaag. In Shanghai stond de beurs tussentijds 1,3 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 0,4 procent. De Chinese techreus Tencent, waarin de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus een groot belang heeft, dikte 3 procent aan dankzij sterke kwartaalresultaten. De Australische All Ordinaries in Sydney daalde 0,2 procent. De Kospi in Seoul hield het hoofd boven water en klom 0,6 procent.