Beurs in lift door hoopgevend coronanieuws

Rond 11.00 uur stond de AEX-index 2,1% hoger op 506,4 punten. De AMX steeg 2,5% naar 675,9 punten. De koersenborden in Londen (+2,4%), Parijs (+3,4%) en Frankfurt (+3,1%) kleurden ook groen.

Elders zaten de aandelenmarkten eveneens in de lift. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 3,2% hoger. Op Wall Street eindigde de Dow Jones-index donderdagavond 0,1% in de plus. Technologiebeurs Nasdaq ging 1,7% vooruit. De beurzen in New York openen vanmiddag naar verwachting 1,8% tot 2,8% in het groen.

Beleggers reageerden positief op het plan van president Donald Trump om te beginnen met de heropening van de Amerikaanse staten waarin het coronavirus nauwelijks heeft toegeslagen. Staten waar het longvirus al minstens twee weken onder controle is, kunnen wat de president betreft hun activiteiten „morgen hervatten”. De president benadrukte dat de gouverneurs van de staten, niet het Witte Huis, de leiding hebben in dit proces.

De medische website STAT News meldde daarnaast dat het geneesmiddel Remdesivir hoopvolle resultaten laat zien in de behandeling van coronapatiënten in een klinisch onderzoek van de Universiteit van Chicago. Remdesivir is ontwikkeld door Gilead Sciences als behandeling voor ebola. Het Amerikaanse Gilead is een samenwerkingspartner van het Nederlandse biotechnologiebedrijf Galapagos.

„Dit bericht geeft de belegger moed voor de korte termijn”, zei vermogensstrateeg Richard Abma (OHV). Tegelijkertijd gaf hij aan dat beleggers de komende weken een pas op de plaats zouden moeten maken vanwege mogelijk tegenvallende kwartaalcijfers en het heropstarten van de economie die wellicht langer dan verwacht gaat duren.

Minder positief nieuws kwam er uit China. De Chinese economie is in het eerste kwartaal namelijk met 6,8% gekrompen.

In de AEX was uitzender Randstad (+7,7%) de grootste stijger. Vastgoedfonds Unibail werd 5,9% meer waard. Bankconcern ING klom 5,3%.

Just Eat Takeaway was de enige daler onder de hoofdfondsen. Het maaltijdenbestelbedrijf leverde 1,1% in.

Bij de middelgrote fondsen ging roestvrijstaalmaker Aperam (+7,8%) aan kop. Kabel- en telecomaanbieder Altice Europe won 7,4%. Sportschoolketen Basic-Fit werd 6,9% hoger verhandeld.

Fugro ging echter 8,9% onderuit bij de middelgrote fondsen. De bodemonderzoeker waarschuwde voor tegenvallers bij dochter Seabed Geosolutions.

Smallcapfonds NIBC verwacht dit jaar zijn middellangetermijndoelstelling voor rendement op eigen vermogen niet te gaan halen. De Haagse zakenbank benadrukte niettemin een sterke buffer te hebben en in staat te zijn om de coronacrisis te doorstaan. Het aandeel NIBC klom 2,9%.

Het lokaal genoteerde Beter Bed kwam met cijfers. De beddenverkoper behaalde in het eerste kwartaal meer omzet. Het bedrijf kreeg wel minder bestellingen binnen, wat vooral te wijten was aan de virusuitbraak. Topman John Kruijssen denkt dat Beter Bed na de reorganisatie van vorig jaar er sterk voor staat en de coronacrisis zal overleven. Het aandeel Beter Bed schoot 23,2% omhoog.

