Hoop op snel herstel economie biedt Damrak winst

De AEX-index sloot de week 2% hoger af op 505,82 punten. Daarmee verloren beleggers over de week 0,4%. De AMX hield vrijdag 3,3% winst over bij het slot van 681,19 punten.

Winsten bleven lang sterk in Londen (+2,5%), Parijs (+3,1%) en Frankfurt (+2,9%), ondanks het nieuws dat de Chinese economie is in het eerste kwartaal met 6,8% is gekrompen. Dat is het slechtste resultaat sinds ten minste 1992. ABN Amro voorzag evenwel herstel al in het tweede kwartaal.

Wall Street gaf optimisme. Beurzen koersten met winsten van 0,6% tot 1,7%.

Beleggers reageerden positief op het plan van president Trump voor heropening van de Amerikaanse staten waarin het coronavirus nauwelijks heeft toegeslagen. Staten waar het longvirus al minstens twee weken onder controle is, kunnen wat de president betreft hun activiteiten „morgen hervatten.”

Krachtig herstel

„De markten veren ontzettend krachtig op, al zijn de verhandelde volumes nog niet heel erg groot. Het is eigenlijk ongekend, de macro-economische data van afgelopen weken loopt zover achter op de werkelijkheid. De ergst klappen in de data moeten nog komen”, zegt Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie bij ABN Amro MeesPierson. „Maar beleggers kijken alweer naar herstel.”

Maar alle pandemieën kennen een tweede golf zonder een vaccin. Wessels: „Niemand weet wanneer die komt. Daarom gaat het om het beheerst terugkeren naar de gewone economie. Het nieuwe aantal werklozen in de VS is hoog, maar bleef onder verwachtingen. Het beeld is vooral dat het om tijdelijke ontslagen gaat. Als het virus is uitgewerkt, zou je daardoor ook snel een fors herstel kunnen zien. Vanwege het besmettingsgevaar kan je echter ook niet te snel terugkeren. Dat is een groot dilemma.”

Hoopvol medicijn

Biotechbedrijf Gilead steeg 11%. De medische website STAT News meldde dat het geneesmiddel Remdesivir hoopvolle resultaten laat zien in de behandeling van coronapatiënten in een klinisch onderzoek van de Universiteit van Chicago. Gilead is een samenwerkingspartner van het Nederlandse biotechnologiebedrijf Galapagos (+3%). „Dit bericht geeft de belegger moed voor de korte termijn”, aldus vermogensstrateeg Richard Abma (OHV).

Tegelijkertijd gaf Abma aan dat beleggers de komende weken een pas op de plaats zouden moeten maken vanwege mogelijk tegenvallende kwartaalcijfers en het heropstarten van de economie. Dat kan wellicht langer dan verwacht gaan duren.

De euro noteerde 0,2% hoger tot $1,09. Brentolie steeg 1,8%, ook op signalen dat de Saoedi’s en Russen toch meer ingrijpen in de olieproductie.

In de AEX werd uitzender Randstad (+10,5%) de grootste stijger voor Unibail-Rodamco-Westfield (+6,7%).

Shell boekte 4,5% winst. Het investeerde ruim $6 miljard in gaswinning in Australië. ArcelorMittal steeg 5,3% op toenemende vraag naar staal uit China.

Bankconcern ING klom 5,1%. ABN Amro volgde bij de financials met 2% herstel. Volgens Reuters is de bank voor $300 miljoen betrokken bij de in moeilijkheden geraakte oliehandelaar Hin Leong. ASR steeg met 2,6% en Aegon dikte met 1,8%.

Just Eat Takeaway verloor onderin 2,9%. Ook telecombedrijf KPN zakte laat weg met 4,4%. Een principe-overeenkomst over aanleg van glasvezel tussen KPN en Primevest strandde.

Bij de middelgrote fondsen eindigde kabel- en telecomaanbieder Altice Europe aan kop dankzij 12,2% winst. Roestvrijstaalleverancier Aperam won 8,9%. Sportschoolketen Basic-Fit werd 7,5% hoger verhandeld bij het slot.

Signify steeg 1,6%. UBS heeft het koersdoel voor de led-producent verlaagd van €27,20 naar €16,50, maar hield een onveranderd neutraal advies.

Fugro ging onderin echter 3,4% onderuit bij de middelgrote fondsen. De bodemonderzoeker waarschuwde voor tegenvallers bij dochter Seabed Geosolutions.

Smallcapfonds NIBC verwacht dit jaar zijn middellangetermijndoelstelling voor rendement op eigen vermogen niet te gaan halen. De Haagse zakenbank benadrukte niettemin een sterke buffer te hebben en in staat te zijn om de coronacrisis te doorstaan. Het aandeel NIBC klom 3,7%.

Metalenleverancier AMG won 8%. Degroof Petercam beperkte het koersdoel van €24 naar €14.

Het lokaal genoteerde Beter Bed kwam met cijfers. De beddenverkoper behaalde in het eerste kwartaal meer omzet. Het bedrijf kreeg wel minder bestellingen binnen, wat vooral te wijten was aan de virusuitbraak. Topman John Kruijssen denkt dat Beter Bed na de reorganisatie van vorig jaar er sterk voor staat en de coronacrisis zal overleven. Het aandeel Beter Bed eindigde 23,2% hoger.

