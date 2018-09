Boeterente fiscus zet kwaad bloed

Zowel de hoogste baas van de Belastingdienst, Hans Leijtens, als verantwoordelijk staatssecretaris Wiebes van Financiën gaven deze week toe dat één maand voor de aangifte uittrekken ’simpelweg te kort is’.

Naar 1 mei

Ze vinden inmiddels dat de deadline voor de aangifte definitief naar 1 mei moet.

De aangifteperiode was al eerder verlengd, maar wat ze er in Den Haag niet bij vertellen is dat burgers die die ruimte pakken de kans lopen gestraft te worden met een boeterente.

'Kwaad'

En dus is Jacques Schram (70) kwaad. Hij werkte nota bene in een vorig leven bij de Belastingdienst. Maar wat de fiscus nu uithaalt noemt hij volledig onjuist.

Aangifte in april mag, maar kan wel extra kostenRelevant financieel nieuws gratis in je mailbox? Meld hier aan