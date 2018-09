Rustig eerste jaar bankentuchtrecht

Consumenten en banken deden in totaal 57 meldingen van vermeende overtredingen van de vorig jaar ingestelde gedragscode. Daarvan zijn er 43 afgewezen. "Aan het begin van het jaar merkten we dat mensen nog niet goed begrepen hadden op wie de bankierseed nu precies van toepassing is. Zo zaten er bijvoorbeeld ook meldingen tussen tegen banken zelf", zegt aanklager Jerry Brouwer. Veel van de aangekaarte overtredingen vonden daarbij plaats vóór 1 april 2015, de dag dat de bankierseed wettelijk van kracht werd.

'Klassiek opstartjaar'

Voorzitter Toon Huydecoper van de stichting spreekt van een "klassiek opstartjaar". "Het aantal zaken is in lijn met onze verwachtingen. Organisaties en consumenten moesten wennen. We zien in de laatste drie maanden het aantal meldingen toenemen. Ook van banken en dat is bemoedigend."

Het tuchtrecht is in het leven geroepen om het vertrouwen in de financiële sector te herstellen. Afgelopen jaar hebben meer dan 80.000 krachten in de sector de vereiste beloftes gedaan. Bij overtreding van de gedragsregels kunnen medewerkers individueel worden bestraft via het tuchtrecht. Straffen kunnen variëren van een berisping tot een beroepsverbod voor drie jaar.