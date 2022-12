Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse | Rentediscussie laait op, kijk uit voor zigzaggende Lagarde

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Lex Hoogduin zei het onlangs nog in deze krant: „Ik denk dat we zeer verwarrende tijden tegemoet gaan.” De econoom en oud-directeur van De Nederlandsche Bank (DNB) doelde op toekomstig zigzagbeleid van centrale bankiers, onder druk van de politiek. Met wispelturige economische uitkomsten tot gevolg: een voortdurend sluimerende recessie en een steeds terugkerend inflatiespook bijvoorbeeld. De reactie van centrale bankiers deze week is illustratief, Hoogduin waarschuwde niet voor niets.