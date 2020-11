BMW brengt Mini-productie van Born naar Leipzig

Tot eind 2023 wordt de Mini Countryman in Nederland gebouwd, bij VDL Nedcar in het Limburgse Born. BMW en VDL Nedcar hadden eerder zelfs nog een contractverlenging afgesproken, waarmee de bouw tot 2030 in Born was gegarandeerd. Half oktober heeft BMW dat contact echter eenzijdig ingetrokken, nadat de Duitsers in juni ook al de bouw van enkele BMW-modellen introkken.

De fabriek in Leipzig dateert van 2005. BMW gaat €300 miljoen in de locatie investeren, waardoor er jaarlijks 350.000 auto’s van de band moet kunnen rollen. Daarnaast steekt de Duitse autobouwer nog eens ruim €100 miljoen in Leipzig voor de assemblage van onderdelen van elektrische auto’s.