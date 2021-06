Autodealer Pon trekt op met Volkswagen om Europcar binnen te slepen

Volkswagen verklaart nu dat de eventuele aankoop van Europcar aantrekkelijk kan zijn. Het bedrijf wil in de toekomst niet alleen Volkswagens, Audi's, Porsches of Skoda's maken, maar ook geld verdienen met diensten voor mobiliteit. Met de inlijving van een autoverhuurbedrijf zou Volkswagen onder meer technologie en infrastructuur in handen krijgen die daarbij helpt. Het is nog lang niet zeker of het tot een overnamedeal komt tussen het consortium van Volkswagen en Europcar.

Schuldeisers

Europcar kwam eerder dit jaar in de financiële problemen. Schuldeisers scholden begin dit jaar ruim 1 miljard euro aan schulden kwijt en kregen het bedrijf in ruil daarvoor in handen. Autoverhuurders hadden in 2020 zwaar te lijden onder de coronacrisis, doordat ze voor een groot deel afhankelijk zijn van toeristen die op vakantie een auto huren. Internationale reizen waren zonder dringende reden nagenoeg onmogelijk tijdens de coronacrisis.

Europcar was al eerder in handen van Volkswagen. De autofabrikant verkocht het verhuurbedrijf in 2006 aan investeerder Eurazeo.