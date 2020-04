Zeg het met tulpen

Initiatiefnemer van de hotelactie was sales-marketingmanager Kees Hogetoorn van Sofitel Legend The Grand. Het was eigenlijk de bedoeling de tulpen als aankleding te gebruiken bij een groots galadiner van internationale hoteldirecties op een congres in Wenen. Het congres zou worden georganiseerd door Virtuoso, een groot consortium vanuit Amerika waarbij verschillende luxe reisagenten en bureaus zijn aangesloten die gezamenlijk boeken bij hotels. Zij zorgen voor een groot deel van de omzet in de hotelwereld.

Hotelmanager Kees Hogetoorn wordt geflankeerd door de tulpenkwekers Kees en Willem Ligthart.

Het congres werd begrijpelijkerwijs vanwege het coronavirus afgezegd. „Maar wat te doen met onze speciaal gekweekte tulpen? Die konden we toch niet op de velden van tulpenkweker Jan Ligthart in de kop van Noord-Holland laten verpieteren. Daarom besloten we de tulpen over acht verzorgingstehuizen te verdelen. De bewoners vonden het prachtig. Het zijn zware en rare tijden voor iedereen maar zeker voor de ouderen die vaak minder of geen bezoek mogen ontvangen. Iedereen wordt toch blij van tulpen, dus wij hopen hiermee iedereen een plezier te hebben gedaan en een beetje afleiding te hebben bezorgd”, vertelt Hoogetoorn enthousiast.

De deelnemende hotels zijn Amstel InterContinental, Conservatorium, De L’Europe, Pulitzer, The Grand en Waldorf Astoria. De tulpen die werden uitgedeeld is de speciaal gekweekte Virtuoso Tulp die twee jaar geleden het licht zag toen het wereldcongres in Amsterdam was. De bollen die jaarlijks van Jan Ligthart komen, worden namens de hotels naar de drie grote kantoren van Virtuoso in Amerika verstuurd om daar onder hun personeel en/of klanten te worden verdeeld. De huizen die de tulpen voor hun bewoners ontvingen, waren De Die, het Flevohuis, Ramses Shaffy Huis, De Flesseman, het Amstelhuis, Beth Shalom, Jatopa en De Venser. De gevers viel een dikke glimlach ten deel.