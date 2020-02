Fiat Chrysler voorziet productiestop in Europa om corona

DETROIT (ANP/RTR)

Voor zover bekend heeft FCA nog geen fabrieken buiten China moeten stilleggen. Chinese fabrieken in auto-onderdelen hebben de sluitingen die normaliter rond Chinees Nieuwsjaar plaatsvinden, verlengd tot 9 februari en in sommige gevallen zelfs langer. Bij toenemende verstoringen in productie en transport loopt de productie in een van de Europese fabrieken eind deze maand of begin maart gevaar. Welke van de 23 fabrieken dan wordt stilgelegd, zei Manley er niet bij.