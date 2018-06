Yellen duwt koersen omhoog

Uit de woorden van de topvrouw van de Amerikaanse centrale bank bleek dat de kans op nieuwe renteverhogingen eerder is afgenomen dan toegenomen. Zo constateerde Yellen dat de economische situatie op het ogenblik "minder gunstig" is dan vorig jaar december, toen de Fed de rente voor het eerst sinds 2006 verhoogde. Er werden toen vier rentestappen in 2016 in het vooruitzicht gesteld. Daarvan is er echter nog geen afgekondigd.

Boven verwachting

"De Fed kan zijn inspanningen opvoeren als de economie sneller gaat groeien", tekende Yellen dinsdag aan. Ze stelde vast dat de basisinflatie in februari "boven verwachting" was. Het is echter te vroeg om te zeggen of deze inflatie duurzaam is, sprak zij enerzijds, om daar anderzijds aan toe te voegen dat "er ook genoeg reden is om aan te nemen dat de inflatie stijgt".

Yellen constateerde dat de economische cijfers tot nog toe in 2016 een gemengd beeld lieten zien. Wel noemde ze de Amerikaanse economie "veerkrachtig"

Yellen sprak ook haar vrees uit voor een negatieve invloed van de ontwikkelingen wereldwijd. Zo noemde ze de economische groei buiten de VS minder dan verwacht.

Yellen zei ook dat de Amerikaanse centrale bank nog voldoende wapens in huis heeft om de economie te ondersteunen, mocht deze onverhoopt getroffen worden door bijvoorbeeld een nieuwe recessie. Yellen sprak niet over een negatieve rente, maar wees op de mogelijkheid voor de centrale bank om bijvoorbeeld meer obligaties op te kopen, of schuldpapier met een korte looptijd in te wisselen voor een langere looptijd. Ook zou de Federal Reserve een sterkere prognose af kunnen geven over de rente. Ze noemde dat 'forward guidance'.

De koersen stegen omdat een lage rente vanouds goed is voor de beurzen. De euro steeg ten opzichte van de dollar met 0,8%.