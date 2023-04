Premium Het beste van De Telegraaf

Bunq wil via expats Amerikaanse markt bestieren

Door Wouter van Bergen

Ali Niknam, ceo Bunq: „We richten ons op mensen die internationaal mobiel zijn.” Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Onlinebank Bunq heeft een aanvraag ingediend voor een Amerikaanse bankvergunning. Als de vergunning binnen is, wat nog wel een jaar kan duren, wil het in eerste instantie Europese expats in de Verenigde Staten of Amerikanen bedienen die in Europa woonachtig zijn.