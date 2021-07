Toch recht op hypotheekkorting na overname geldverstrekker

De twee waren naar klachteninstituut Kifid gestapt, dat hen gelijk geeft. Ze sloten in 2015 een hypotheek af bij Delta Lloyd. Dat bedrijf werd in 2019 overgenomen door Nationale-Nederlanden (NN).

Bij Delta Lloyd betaalden de huiseigenaren betaalden een rente-opslag van 0,3 over hun hypotheek zonder NHG, omdat de hypotheek 75 tot 90% van de waarde van de woning was. Hun huis is intussen flink in waarde gestegen, ook lossen de twee deels af.

Opslag omlaag

Vanaf 2019 vroegen de huiseigenaren daarom of hun risico-opslag misschien omlaag kan. Volgens de tabel van Delta Lloyd zouden zij recht hebben op 0,2 procentpunt korting, omdat hun hypotheek in de klasse tot 75% van de woningwaarde zou vallen.

NN wees die aanvraag af, omdat deze bank eigen tariefklassen hanteert. Daarop zijn de twee naar het Kifid gestapt. Dat geeft ze gelijk: NN had de voorwaarden van Delta Lloyd moeten respecteren. Dat betekent dat de twee met terugwerkende kracht tot juli 2020 recht hebben op rentekorting. Binnen zes weken moeten zij het geld krijgen.