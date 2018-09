Markt kijkt uit naar Yellen

Bij de laatste rentevergadering eerder deze maand gaf Yellen aan dat de rentestappen van de Fed niet worden ,,ingeperkt" door stimuleringsmaatregelen van de centrale banken in Europa en Japan. Die zorgen volgens haar wel voor overvloed, maar maken het niet onmogelijk voor beleidsmakers in de VS om een andere richting op te bewegen. Ze sprak verder over een aantrekkende arbeidsmarkt, ondanks de risico's van wereldwijde en financiële ontwikkelingen.

De verwachtingen voor de renteverhogingen dit jaar zijn wel teruggeschroefd. De centrale bank rekende eind vorig jaar nog op vier rentestappen in 2016, dat zijn er nu twee.

Na recente toespraken van een aantal Fed-leden over de goede ontwikkeling van de Amerikaanse economie is de verwachting in de markt aangewakkerd dat Fed mogelijk op korte termijn de rente zal gaan verhogen.