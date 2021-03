Column: wat vindt je man ervan?

Pieter Omtzigt (CDA) in gesprek met Tamara van Ark (VVD) voorafgaand aan het eerste televisie-debat bij WNL. Ⓒ ANP

Wist je dat de vrouw van Pieter Omzigt Syrisch-Orthodox is? De vrouw van Wopke Hoekstra arts is? Jesse Klaver zijn vrouw al als kleuter is tegen gekomen? De vrouw van Geert Wilders Turks-Hongaars is? Rob Jetten zijn vriend ook Sinterklaas is?