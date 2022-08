Beursblog: beleggers lassen adempauze in

Door Johan Wiering

De AEX is vanochtend iets lager geopend. Beleggers doen het na enkele prachtige herstelweken rustig aan bij gebrek aan richtinggevend nieuws en in aanloop naar de inflatiecijfers uit de VS die morgenmiddag naar buiten komen.