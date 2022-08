Beursblog: inflatieangst laait weer op

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

De AEX staat aan het begin van de middag duidelijk lager. Beleggers nemen na enkele mooie weken winst in aanloop naar de inflatiecijfers uit de VS die morgenmiddag naar buiten komen. Vooral Just Eat Takeaway en Midkapper PostNL staan onder druk.