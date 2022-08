Beursblog: lager begin Wall Street met zwakte Micron; AEX zakt flink weg

Wall Street komt dinsdag lager uit de startblokken. Chipmaker Micron gooit roet in het eten met een waarschuwing over de prestaties in het lopende kwartaal. De AEX krijgt last van de bedruktheid onder de chipfondsen.