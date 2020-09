Blokker-moeder aast op BCC

„We willen BCC inderdaad overnemen, maar het zal nog enkele weken duren omdat bijvoorbeeld de Autoriteit Consument & Markt toestemming moet geven”, zegt topman Michiel Witteveen.

Exclusief

Mirage is in exclusieve onderhandelingen met het Franse winkelbedrijf Fnac Darty over een overname van BCC. Met die overname zou een „symbolisch bedrag” zijn gemoeid.

BCC heeft 62 winkels in Nederland waar ongeveer 1200 mensen werken. In januari van dit jaar ging Fnac Darty actief op zoek naar een koper voor BCC. De elektronicaketen is goed voor een jaarlijkse omzet van €450 miljoen.

Volgens Witteveen vormt BCC een goede aanvulling. „Deze overname past in onze strategie om klanten nog meer te ontzorgen als het om elektronica gaat. BCC heeft verder een sterke online propositie.”